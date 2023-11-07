6 محطات سيبرانية بشرطة الشارقة تعزز الثقافة الأمنية وتعرّف بالجرائم الإلكترونية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، 6 محطات سيبرانية من خلال منصة «كن واعياً»، التي شاركت بها في معرض البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي عقد الأسبوع الماضي بجامعة الشارقة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الثقافة الأمنية والتعرف إلى مخاطر الجرائم الإلكترونية. وأبانت شرطة الشارقة، أن عدد الجرائم الإلكترونية التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 351 بلاغاً، كما بلغت خلال العام الماضي من الفترة ذاتها 117 بلاغاً.

وأكدت الملازم نوف الهرمودي، فني الأمن السيبراني، من قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لـ«البيان»، أن شرطة الشارقة شاركت بمنصة «كن واعياً»، والتي تهدف إلى رفع الوعي لكافة أفراد المجتمع فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وذلك عبر 6 محطات، كل محطة تركز على نوع محدد من أنواع الجريمة الإلكترونية، وكيفية الإجراء التصحيحي لها.

وأشارت إلى أن أبرز تلك المحطات، محطة (جريمة الاحتيال الإلكتروني)، والتي يتعرض لها الشخص من خلال الضغط على رابط وهمي، أو تصفحه لمواقع وهمية، ومن ثم يضع البطاقة البنكية، وبالتالي يقع ضحية الاحتيال الإلكتروني، لذلك ينبغي على كل أفراد المجتمع التدقيق على الرابط الإلكتروني، وفي حال وجود اشتباه بالموقع، فيجب التواصل مع الشرطة لاتخاذ الإجراء الصحيح.

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