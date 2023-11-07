متخصصون لـ «البيان»: لا يوجد دليل علمي على فاعلية مشروب الخلايا الجذعية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أطباء متخصصون أن ما يتم تداوله من إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، حول قيام بعض الجهات أو الشركات بالترويج لمشروب أطلقوا عليه «الخلايا الجذعية» ما هي إلا فوضى في الترويج لمنتجات ليس لها أي دليل علمي، في ظل وجود حسابات عدة مجهولة «غير مرخصة»، تعتمد على جذب متابعيها بادعاء علاج وهمي لمنتجات غير صحية، حيث تتهافت «النواعم» على طلبها من المنصات ليقعن في شباكها.

ويستهدف مشروب «الخلايا الجذعية» الشابات والسيدات، ويتم تناوله عن طريق الفم، وتتمثل نتائجه كما تزعم الإعلانات في أنه يبطئ ويعالج الشيخوخة، ويمنح البشرة النضارة، ويشد المسام، ويقلل التصبغات، وغير ذلك من النتائج الأخرى.

قيد الأبحاث

وأوضح الدكتور عادل سعيد سجواني، استشاري طب الأسرة، أن مشروبات الخلايا الجذعية تنتشر بشكل تجاري بين العديد من الأشخاص، إلا أن الواقع الذي يجب التنويه إليه هو أن الخلايا الجذعية لها أيضاً مستقبل رائع في الأمور الطبية، إلا أنها لا تزال تحت قيد الأبحاث في أغلب استخداماتها، وبالتالي هي تُستخدم في نطاق ضيق مع أطباء مختصين في أمراض معينة.

لا يوجد دليل علمي

وما ينتشر عن مشروب الخلايا الجذعية غير مفيد، ولم يثبت له دليل علمي، لأن الخلايا الجذعية حينما يتم تناولها على شكل قرص أو مشروب عن طريق الفم، يتم تدميرها بشكل كامل من خلال أنزيمات المعدة الهاضمة، لا سيما وأن الجهاز الهضمي يستقبل بلا شك ما يأتيه عن طريق الفم، ليذهب مباشرة إلى المعدة التي تتمتع بوسط حمضي قاسٍ.

وأشار إلى أن ما تدعيه هذه الإعلانات عن المشروب المخصص للخلايا الجذعية يبطئ الشيخوخة، ويقلل التصبغات، عارٍ عن الصحة، وليس له أي دليل علمي.

وأكد في الوقت ذاته على أن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع، ويجب أن يكون كل منا على وعي وإدراك بذلك، وعدم الإقبال على شراء تلك المنتجات إلكترونياً، إذ يجب أن تكون بإشراف وتوجيه طبي قبل كل شيء.

ترويج تجاري

من جانبه أفاد الدكتور منصور أنور، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، أن سلامة المنتجات الطبية والأدوية المباعة على الإنترنت غير مضمونة، لافتاً إلى أن إعلانات مشروب الخلايا الجذعية لا زال يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي مجرد ترويج تجاري بحت، ولا تمت بأي صلة للطب والصحة، لا سيما وأن موضوع أو مجال الخلايا الجذعية هو فعلاً جديد.

ونوه بأنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت مدى ادعاء وقدرة هذا المنتج على تحقيق تلك النتائج المذهلة على بشرة الأنثى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز