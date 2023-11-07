«أكاديمية دبي للإعلام» و«الورشة».. شراكة إبداعية لتطوير وتمكين المواهب المحلية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت أكاديمية دبي للإعلام، اتفاقية تعاون مع شركة «الورشة» المتخصصة في تدريب أصحاب المواهب الإبداعية، بهدف تمكين المواهب الناشئة، وصقل مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز قدراتهم على التعبير والتفوق في فنون الأداء، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود أكاديمية دبي للإعلام، الهادفة إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في دبي، وسعيها لدعم المبدعين، والمساهمة في جيل جديد قادر على إثراء مجالات الفنون الأدائية.

ومن خلال الاتفاقية، ستعمل «الورشة» على تدريب أصحاب المواهب، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والصفوف التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الوصول إلى الاحتراف، إلى جانب توفير بيئة إبداعية ملهمة لتنمية قدراتهم وتعزيز خبراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التفوق في مجالات التمثيل والإخراج، وكتابة السيناريو، والتصوير، والإنتاج، والإعلام الجديد، ومهارات العرض والإلقاء المتقدمة وغيرها، فيما تتولى أكاديمية دبي للإعلام، تقديم الدعم اللوجستي للدورات والصفوف التعليمية، لضمان توفير مناخات ملائمة للمبدعين، وتحفيزهم على عرض إبداعاتهم أمام الجمهور، والاستفادة منها عبر تحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

في المقابل، كشف الطرفان عن بدء الاستعدادات لعقد أول دورة تدريبية لأصحاب المواهب الإبداعية، تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الصناعة، وهم الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج والممثل وائل فرج، والممثلة والمدربة مروة جبريل، والمدرب أحمد نديم، وغيرهم، وسيتم منح المتميزين من المتدربين فرصة المشاركة في تجارب أداء لإنتاجات أكاديمية دبي للإعلام التلفزيونية والدرامية والرقمية المقبلة.

مواهب

وفي هذا الصدد، أكد سالم بطي باليوحه، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في دبي للإعلام، حرص المؤسسة على الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للمجتمع، وأصحاب المواهب الإبداعية، ورفع مستوى القطاع الفني المحلي، من خلال دعم المواهب، وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع، وتشجيعها على تقديم إبداعاتها المتنوعة.

وقال: «ندرك في دبي للإعلام حاجة القطاع الفني والإبداعي المحلي إلى مواهب ناشئة، لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج مشاريع فنية وتلفزيونية متنوعة، تعكس ثراء الثقافة الإماراتية، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية»، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين أكاديمية دبي للإعلام و«الورشة» في إيجاد جيل جديد من المبدعين القادرين على إثراء المشهد الإبداعي في دبي، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادها الإبداعي.

ومن جانبها، عبّرت بسمة نبيل، ممثلة مصرية، ومؤسسة «الورشة»، عن سعادتها بالشراكة مع أكاديمية دبي للإعلام، ودعمها لـ «الورشة» لتمكينها من تقديم برامج تدريبية مميزة وذات جودة عالية. وقالت: «نسعى من خلال هذه الشراكة، إلى بناء مجتمع متكامل من المبدعين في مجالات الفنون الأدائية، واستغلال خبرات ومهارات خبراء الصناعة، ومشاركتها مع المتدربين، للوصول إلى مجتمع إبداعي قادر على المساهمة في تطوير الصناعة، ودعم الاقتصاد الإبداعي في دبي والمنطقة».

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