تعاون بين مدينة دبي الطبية و«جايد لاستشارات الرعاية الصحية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن توقيع اتفاقية مع شركة جايد لاستشارات الرعاية الصحية، لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية.

ويساهم التعاون في تمكين شركاء الأعمال في مدينة دبي الطبية من الحصول على مجموعة من الخدمات المخصصة وبأسعار مخفضة، بما في ذلك استشارات التأمين الصحي والاستشارات المقدمة من أخصائيي الرعاية الصحية وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وانضمت شركة جايد لاستشارات الرعاية الصحية مؤخراً إلى مدينة دبي الطبية؛ لتقدم خبراتها الواسعة في قطاع التأمين الصحي والتحول الرقمي، حيث توفر الدعم التخصصي لمزودي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك فرص التواصل وعقد الشراكات والكفاءة والجاهزية التشغيلية في مجال التأمين الصحي.

دعم

كما ستوفر الشركة الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الصحية في عمليات توظيف وترخيص وتسجيل أخصائيي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى منح مجتمع الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية فرصة الاستفادة من برامج تدريب مخصصة تهدف إلى إثراء الخبرات في جوانب مهمة، مثل الامتثال والتأمين واللوائح واعتماد التقنيات الرقمية في تأهيل الموظفين.

وقال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية: «نلتزم بتوسيع محفظتنا من الخدمات التي نقدمها لشركاء أعمالنا وتشجيع الاستثمارات في مدينة دبي الطبية».

وتابع: «يمثل هذا التعاون مع شركة جايد لاستشارات الرعاية الصحية جزءاً من استراتيجيتنا لتعزيز منظومة الاستثمار في القطاع الصحي لدينا. كما تعكس الاتفاقية العديد من ركائزنا الأساسية في منظومتنا، والتي تساهم في بناء بيئة مشجعة على الابتكار والنمو، وتدعم تحسين قطاع الرعاية الصحية بأكمله في دولة الإمارات».

من جانبه قال أحمد هيبا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جايد لاستشارات الرعاية الصحية: «يسرنا التعاون مع مدينة دبي الطبية لتزويدها بمحفظتنا الواسعة من الخدمات التخصصية المميزة، وذلك تقديراً للدور المحوري لأخصائيي الرعاية الصحية في تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات».

وأضاف: «نسعى إلى منح هؤلاء الأخصائيين أفضل أشكال الدعم والتوجيهات الإرشادية والحلول للحد من الأعباء الإدارية التي تقع على عاتقهم، مما يتيح لهم التركيز على ممارساتهم الطبية بعيداً عن ضغط المهام الإدارية وشؤون التأمين».

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