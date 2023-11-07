شرطة حتا تحذّر من الاقتراب من المناطق الجبلية والأودية خلال المطر

المصدر: دبي - البيان

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أكد مركز شرطة حتا جاهزيته للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار، خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، محذرة من الاقتراب من مجاري المياه والأودية، تفادياً لتعريض الحياة للخطر.

وحذر العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، من ممارسة رياضة تسلق الجبال أو الصعود إليها أو ارتياد الأودية أثناء تقلبات الطقس، داعياً إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة مع وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المُحتاجين.

وأوضح أن مركز شرطة حتا عقد اجتماعاً مع شركائه ممثلين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك للوقوف على الجاهزية التامة للتعامل مع أي بلاغات طارئة خلال فترة الشتاء.

وأوضح أن المركز يطبق للعام الخامس على التوالي حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة»، وذلك من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، كانحصار المركبات في المياه الجارية أو حوادث السقوط من المرتفعات، إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار.

وأضاف العميد الكتبي أن مركز شرطة حتا يتخذ فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية عدة إجراءات سريعة من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، وأولى هذه الخطوات إشعار الدوريات بتغطية كافة الشوارع وتشغيل اللواح لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ وفرق الإنقاذ البري والبحري استعداداً لأي حالة طارئة.

ولفت إلى أن مركز شرطة حتا يعمل على تكثيف دورياته المرورية في مناطق جريان الأودية والجبال، وتخصيص دوريات تتمتع بقدرتها على السير في المناطق الوعرة وتحتوي أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة.

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