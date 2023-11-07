24 جناحاً في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن الدورة الـ 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، 24 جناحاً دولياً من 16 دولة من جميع أرجاء العالم، حيث تشارك بعض الدول بأكثر من جناح، وتتوزع هذه الأجنحة على قاعة الشيخ راشد، قاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، قاعة الشيخ مكتوم، قاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 2556 شركة من 62 دولة، إضافة إلى 75 مؤسسة راعية، و37 من الشركاء والجمعيات الداعمة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الحالي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: «نرحب بمشاركة جميع دول العالم في المعرض، وتوحيد الجهود لتسريع انتقال الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني، وترسيخ دعائم مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء، بما يدعم مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل المناخي، خصوصاً أن المعرض يقام قبيل أيام من انطلاق الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، وبفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة بات أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، حيث يشكل فرصة استثنائية لآلاف الشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات والعلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال، والتعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وعقد الصفقات».

مشاركة

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، رئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات لمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: يستقطب المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أحدث منتجاتها وابتكاراتها وحلولها في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية والمباني الخضراء والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإزالة الكربون والشبكات الذكية وغيرها.

كما يتيح المعرض اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين، عبر خدمة لقاءات الأعمال «B2B» وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية «B2G».

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