«إيدج» تستحوذ على 52 % من «أنافيا» لتطوير الطائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إيدج»؛ إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن استحواذها على حصة أغلبية قدرها 52 % في شركة «أنافيا» السويسرية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي متعددة الاستخدامات التي يصل وزنها إلى 750 كجم والقدرات المرتبطة بها. وسيدعم هذا الاستحواذ «إيدج» لتتبوأ مركز الريادة في هذا المجال عالي التخصص.

وتنتج «أنافيا» مجموعة رائدة من المروحيات غير المأهولة لمهام متعددة مثل المراقبة والاستطلاع والتفتيش ورسم الخرائط والشحن، والتي يمكن تعديلها لتتناسب مع مجموعة إيدج المتكاملة من القدرات الجوية والبرية والبحرية. وتركّز المجموعة بشكل رئيسي على تطوير الأنظمة المستقلة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «يعد الاستحواذ على حصة أغلبية في «أنافيا» خطوة مهمة ضمن استراتيجية مجموعة إيدج لتعزيز قدراتها المتقدمة في مجال الطائرات ذاتية القيادة، حيث تعمل بإتقان على توسيع محفظتها من الأنظمة والحلول متعددة المجالات، إلى جانب تعزيز صادراتها العالمية. وستمكننا هذه الصفقة من الاستفادة من خبرات «أنافيا» الواسعة في تطوير مروحيات غير مأهولة عالية الجودة ومتقدمة تقنياً لاستكمال مجموعتنا الحالية من الطائرات المستقلة، وسلاسل التوريد القائمة، لتتبوأ مجموعة إيدج مركز الريادة في هذا المجال. كما ستسمح الصفقة لشركة «أنافيا» الاستفادة من إمكانيات «إيدج» الهائلة، والفرص الواعدة التي تُوفرها لتعزيز الابتكار في المجالات ذات الصلة بالمجموعة على نحو مستدام.

وتوظف «أنافيا» فريقاً من الخبراء المتمرسين في مجال الطائرات ذاتية القيادة، من ذوي الاختصاص في المواد المركبة والميكاترونكس وصيانة الطائرات واختبار الطيران وهندسة البرمجيات.

ومن جانبه، قال جون أندري يورج، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أنافيا»: «سنعمل مع إيدج على إعادة تحديد الإمكانيات في هذا المجال الحيوي، وتقديم حلول رائدة لتلبية المتطلبات المتطورة لكل من القطاعين العسكري والمدني، إذ تتوافر الإمكانات الكبيرة والهائلة لديها، وبينما نستكشف أوجه التعاون المشترك، نرتقي معاً في مجالنا، ونواصل الاعتماد على الخبرات الواسعة والفريدة التي شهدت تحوّل «أنافيا» السريع إلى شركة رائدة في إنتاج الطائرات المستقلة.

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