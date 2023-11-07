صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني بالتزكية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي أمس معالي صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية للفصل التشريعي الثامن عشر.

وخلال كلمة له، شكر معالي صقر غباش الأعضاء على الثقة الغالية به، ووعدهم بأن يكون عند حسن الظن به، «لنحقق طموحاتنا وآمالنا الوطنية التي تنبعُ من تطلعات شعب الإمارات النبيل نحو استمرار ما يعيشه من النهضة والتقدم والمشاركة السياسية والتعاون البنَّاء مع السلطة التنفيذية».

وأضاف معاليه: «كما أعدكم بأن يكون مرشدنا فيما نقوم به في هذا الفصل بمشيئة الله، هو أنَّ حكمةَ القرارِ البرلماني تستلزمُ منا جميعاً التبصرَ بتباينِ وتشعبِ الآراء، واستيعابِ ما هو قابلٌ للتنفيذ منها وفق ما تنتهي إليه إرادةُ الأغلبية، ووفق ما تسمحُ به ظروف الحركة من حولنا بوعي الفهم وبميزان الحكمة من جانب، ودون التقليل، على الجانبِ الآخر، من رأي الأقلية، بل نحرصُ على أنْ نستوعبَ ما به من وجهاتِ نظرٍ هي محلُ تقديرٍ واحترامٍ، ليكون ذلك ميثاق عملنا وتعاملنا فيما بيننا ومع الآخرين وفي مقدمتهم وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي التي يقود عملها بحكمةٍ واقتدار معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمـــــع ووزير الدولــــــــــــــة لشؤون المجلــــــــــس الوطني الاتحــــادي، ومعه فريق عمل تنفيذي متميز يترأسه طارق لوتاه، وكيل الوزارة، وسوف يستمرُ التعاون والتكامل معهم كما كان، على أفضل صورة من الاحترام والمودة».

و قال معاليه: «كما أنَّ علاقتنا المتميزة مع المؤسسات الإعلامية، والعاملين بها، سوف تظل موضعَ احترامٍ مُتبادل وتقديرٍ مشترك لخدمة العمل البرلماني والعمل الإعلامي في ذات الوقت».

وكان المجلس عقد الجلسة الإجرائية الأولى برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي بصفته أكبر الأعضاء سناً، وقال معاليه: بسم الله وعلى بركته نفتتح الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، ويسرني، في البداية أن أُهنئَ جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بثقة الشعب وثقة القيادة في اختياركم لتكونوا ممثلين لأبناء الوطن، ونسأل الله أن يكتب لنا جميعاً التوفيقَ والسداد لخدمة الوطن والمواطن، وأن نكون خيرَ مَن يمثلُ شعب الإمارات، والله الموفِق والمُستعان.

وتلا الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 165 لسنة 2023 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، والمرسوم الاتحادي رقم 164 لسنة 2023 بشأن تشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الفصل التشريعي الثامن عشر.

وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية، وتم انتخاب رئيس المجلس، تطبيقاً لنص المادة (84) من الدستور والمادتين (30 و36) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن انتخاب رئيس المجلس الذي سيكون سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين..

كما تم انتخاب هيئة مكتب المجلس والتي تضم النائب الأول، والنائب الثاني، والمراقبين.

عطفاً على انتخاب الدكتور طارق حميد الطاير نائب أول لرئيس المجلس بالتزكية، ومريم ماجد بن ثنية نائباً ثانياً لرئيس المجلس، فيما انتخب مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية.

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