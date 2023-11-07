عبد الرحمن العويس: توجيهات القيادة خارطة طريق لمواصلة مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تشكل رؤية واضحة وخطة عمل مستقبلية وخارطة طريق للسعي الدائم نحو العمل المشترك وتوحيد الجهود وطرح الأفكار المبتكرة لمواصلة مسيرة التطور المستمر؛ حتى تكون الإمارات مكان الصدارة الذي تستحقه ويستحقه شعبها بين سائر الدول.

افتتاح

وقال معاليه في تصريحات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي: «إنه استجابة لهذه الرؤية الواضحة للمستقبل المشرق لدولة الإمارات وأبناء شعبها الأوفياء، فإنه يتعين علينا جميعاً، كل في مكان عمله، وأياً كانت مسؤولياته، الحرص على تحقيق هذه الرؤية والإخلاص في العمل وبذل العطاء للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، وتحقيق مزيد من الازدهار والنجاح لتجربتنا البرلمانية، التي تقوم على أساس السعي الدائم لخدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه وتحقيق مصلحة المواطن».

مشاركة

وأوضح معاليه أن الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت مشاركة فاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية، مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي ومدى الولاء لقيادتنا الرشيدة، والذين تمكنت دولتنا الفتية من تبوؤ أعلى المراتب على المستويين الإقليمي والدولي بفضل رؤيتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، ومواصلة مسيرة التميز والريادة والازدهار خلال الخمسين عاماً المقبلة.

تمكين

وقال معاليه: «مع انتهاء الدورة الانتخابية الخامسة، وما تلاها من انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، تترسخ قيم وثقافة المشاركة السياسية في مجتمعنا، وتتعزز معها مسيرة التنمية السياسية التي تنتهجها دولتنا، والتي تقوم على تمكين جميع فئات المجتمع مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية، والبناء عليها للوصول إلى الهدف الأسمى وهو أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً في عام 2071».

وبيّن معاليه أن انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، هو تعبير صادق عن مدى وحجم الثقة التي تضعها قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات في أعضاء المجلس، لأنهم الأقدر على نقل احتياجاته وطموحاته وتطلعاته إلى متخذي القرار بكل أمانة وصدق، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وإيجاد أفضل الحلول لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز