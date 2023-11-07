حمدان بن زايد: تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة

المصدر: الظفرة - وام

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زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، محطة شركة الاتحاد للقطارات للنقل بالسكك الحديدية في مدينة المرفأ، للاطلاع على سير العمليات التشغيلية في منطقة الظفرة. واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الزيارة، التي رافقه خلالها عدد من أنجال سموه، بتفقد مركز التحكم، حيث اطلع على آليات العمل والأنشطة التشغيلية المتبعة في مسار مشروع «قطار الاتحاد»، الذي ينقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان، إلى نقطة التصدير في الرويس منذ عام 2016، محققاً سجلاً وإنجازات تشغيلية قياسية.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عدداً من الكوادر الوطنية التي تشغل مناصب مختلفة في العمليات التشغيلية للشبكة، وأثنى على دورهم الفاعل في عملية التنمية الشاملة في الدولة، والتزامهم الجاد نحو وطنهم، مؤكداً سموه أن تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمستقبل يتصدران أولويات القيادة الرشيدة. وقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بجولة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، اطلع خلالها على العمليات التشغيلية لقطارات الشحن، حيث أثنى سموه على الجهود التي تبذلها الاتحاد للقطارات لترسيخ منظومة النقل المستدام في الدولة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه بوصول «قطار الاتحاد» إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإنجاز والكفاءة التشغيلية العالية، وتقدم بالشكر إلى كافة العاملين على هذا المشروع الحيوي، وإلى كافة المؤسسات الحكومية في منطقة الظفرة، تقديراً لإسهاماتها المهمة في تنفيذه هذه المرحلة من الشبكة التي تجسّد حقبة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة على مستوى الدولة.

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