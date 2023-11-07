شرطة دبي تحصد 7 من جوائز «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، 7 جوائز تميز من «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023»، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الجمعية في ساندييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتوزعت جوائز شرطة دبي، ضمن جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023»، التي تعد أكبر منظمة مهنية في العالم وأكثرها نفوذاً لقادة الشرطة، بين 3 جوائز على مستوى المبادرات و4 على المستوى الفردي، من ضمنها جائزتان لضابطين ضمن الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً.

وتمكنت شرطة دبي للمرة الثانية، من حصد أكبر عدد من الجوائز في هذه الجائزة، بعد أن تمكنت في العام 2020 من حصد 7 جوائز أيضاً، فيما وصل عدد الجوائز التي حصلت عليها شرطة دبي منذ مشاركتها في الجائزة عام 2019 إلى 25 جائزة، بينها 11 جائزة على مستوى الأفراد، و14 جائزة «إدارية» خاصة بالمبادرات.

واستقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي الضباط، فرق العمل والأفراد الفائزين في الجوائز، بعد عودتهم من الولايات المتحدة، وهنأهم بالإنجاز الجديد الذي يُضاف إلى سجل الإنجازات النوعية والمتميزة لشرطة دبي، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتميز والريادة وفرق المبادرات والأفراد الفائزين، في إبراز وترسيخ مكانة وسمعة شرطة دبي عالمياً.

بدوره، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بالجوائز العالمية يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسخير كل إمكانياتها في الابتكار والتطوير، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وتحقيق التميز والريادة من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة، مشيراً إلى أن تحقيق 7 جوائز من جوائز «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023» يعتبر إنجازاً نوعياً جديداً لشرطة دبي.

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