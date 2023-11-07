تكريم 41 من الفائزات بجائزة «رائدات إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حفلاً لتكريم 41 من الفائزات بجائزة «رائدات إقامة دبي»، نظير جهودهن وتميزهن، بهدف تحفيزهن وتشجيعهن على تحقيق المزيد من النجاحات والإسهامات الإيجابية في بيئة العمل.

وأقيم الحفل، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد كبير من الكوادر الإدارية والوظيفية، حيث شهدت الفعالية تكريم 41 من الموظفات، اللاتي قدمن أداء متميزاً في مختلف مجالات العمل، من خلال تحقيقهن إنجازات رائعة، وتقديم خدمات متميزة.

كما تضمن الحفل تكريم العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، تثميناً لدوره في تحفيز وتشجيع ودعم ملفات العنصر النسائي في جائزة رائدات إقامة دبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكبار الضباط في القطاع.

إسهامات

وأكد الفريق محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية دور المرأة في تقديم إسهامات قيمة في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعكس التقدير والاعتراف بالجهود والإنجازات الفريدة، التي تقدمها النساء في ميدان العمل.

وأضاف: «جائزة رائدات إقامة دبي تأتي في إطار النهج التطويري، الذي تنتهجه إقامة دبي، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحفيز الكوادر البشرية على الإبداع والابتكار، باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز الروح التنافسية وتشجيع العاملين، ما يسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق إنجازات ملموسة، من خلال البحث عن حلول ريادية ومبتكرة للتحديات».

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