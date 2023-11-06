هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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هطلت، اليوم، أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة في أبوظبي والعين والشارقة والفجيرة، مع هبوب رياح نشطة وقوية أحياناً، تزامناً مع استمرار تدفق السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية التي امتدت إلى المناطق الداخلية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على شمال أبوحريبة وميناء زايد، وكانت متوسطة على جزيرة السعديات والسوت، وخفيفة إلى متوسطة على جسر الشيخ زايد والسمحة وطريق العجبان – سويحان، وعلى مدينة الرياض ومدينة الشيخ شخبوط في أبوظبي، وعلى خورفكان بالشارقة والبصيرة وشرم والعقة والحلاة ومتوسطة على الطويين بالفجيرة وعلى طريق دبا باتجاه مسافي.

كما سقطت أمطار خفيفة على ملاقط بالعين وخفيفة إلى متوسطة على طريق دبي – العين ومنطقة الفقع، وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على طريق الروضة والساد ورماح في العين.

ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني الرؤية الأفقية، وكذلك تجنب أماكن تجمع المياه وجريان السيول.

وتوقع أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية

ومن المتوقع أن يظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وسُجلت، اليوم، أعلى درجة حرارة على الدولة في حميم بالظفرة بمقدار 34.6 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهراً، وسُجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 11.8 درجة مئوية عند الساعة 3:30 فجراً بالتوقيت المحلي للإمارات.

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