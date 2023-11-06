الإمارات والبوسنة والهرسك توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة

المصدر: وام

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البوسنة والهرسك مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة بتاريخ 6 نوفمبر 2023، والتي تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتسهيل وتشجيع السفر وتعزيز التجارة البينية والعلاقات بين شعبي البلدين.

وبموجب المذكرة يمكن لمواطني دولة الإمارات ومواطني دولة البوسنة والهرسك، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، السفر من دون تأشيرة للسياحة والعمل والزيارات قصيرة الأمد. ومن المتوقع أن تساهم اتفاقية إعفاء التأشيرة في تعزيز التبادل الثقافي وتشجيع النمو الاقتصادي والسياحة بين الدولتين.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب البوسنة والهرسك معالي المدين كوناكوفيتش، وزير الخارجية، بحضور سعادة زلاتان بورزيتش، مدير مكتب شؤون وزير الخارجية، وسعادة ميريلا بوبالو مستشارة وزير خارجية البوسنة والهرسك، حيث أعرب الجانبان عن أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز العلاقات الثنائية

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