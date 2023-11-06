حملة توعوية وضبطية لمستخدمي السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية في دبي

المصدر: البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي حملات ضبطية وفعاليات توعوية وإرشادات تثقيفية لسائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي، وشملت الفعاليات التوعوية العديد من الوسائل والقنوات بما في ذلك النزول الميداني المباشر والإعلانات التوعوية والإرشادية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأكدت الجهتين سعيهما إلى تعميم رسائل التوعية المرورية إلى الجمهور، بما في ذلك سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي، مما يدعم ذلك استراتيجية السلامة المرورية في دبي، واستراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية.

وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "كثفت الهيئة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي (شرطة دبي) حملاتها لتوعية سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي باشتراطات السلامة المرورية وتعريفهم بمناطق ومواقع المسارات الخاصة بذلك، وذلك استعداداً لموسم الشتاء الذي يزداد فيه استخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي".

وأضاف آل علي: "نفذنا ما يزيد عن 90 زيارة توعوية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري التقت من خلالها ما يزيد عن 3000 سائق للدراجات الهوائية ومستخدم للسكوتر الكهربائي، اطلعوا بشكل مباشر على المعلومات الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية، واستمعوا إلى إرشادات ونصائح توعوية عن أسباب الحوادث المرورية وكيفية الوصول إلى مراكز الخدمة أو الإبلاغ عن أية مخالفات وتجاوزات".

وأكد آل علي على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة المرورية ومن أهمها الالتزام بالسرعات المحددة التي تتغير حسب المنطقة، حيث أن الحد الأقصى للسرعة في المناطق السكنية والشواطئ هي 20 كلم/ساعة، وأن السرعة المحددة على مسار ميدان والشوارع المشتركة مع المركبات هي 30 كلم/ساعة، بينما تكون السرعات غير محددة على مسار سيح السلم والقدرة.

ومن جانبه أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، سعي شرطة دبي في بث التوعية والثقافة المرورية في نفوس جميع مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمامها بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تألوا جهداً في سبيل تقديم الراحة لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال التكثيف في عمليات الضبط المروري الذي يهدف إلى الحد من مخالفات قانون السير والمرور، وضبط السائقين المخالفين والمستهترين بأرواح مستخدمي الطريق، والتي ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

وأشار إلى أنه تم توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها لضمان حماية مستخدميها، بالإضافة إلى شروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

وأضاف: كما كرمنا عدد من السائقين المثاليين الملتزمين بقانون السير والمرور تثمينا لجهودهم المؤثرة وبشكل كبير في خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

وشملت الحملة إعلانات ورسائل توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، حيث تم نشر ما يزيد عن 276 (رسالة توعوية) في وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري. كما نشرت رسائل توعوية في 137 شاشة إعلانية بينها اللوحات الإعلانية الكبيرة في شوارع دبي، والشاشات الإلكترونية في مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة، وفي الشاشات الإلكترونية التابعة لشركاء هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والشركات المشغلة للسكوتر والدراجات الهوائية بالإمارة.

وبلغ أعداد عدد الحاصلين على رخصة استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات والمناطق المخصصة بلغ ما يزيد عن 63,516 مستخدم، منذ إطلاق المنصة في أواخر شهر أبريل 2022. وعلى سائقي الدراجات ومستخدمي السكوتر الكهربائي زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات www.rta.ae للحصول على تصاريح مجانية تؤهلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة لاستخدام السكوتر. ويضم الموقع كافة المعلومات حول مواقع المسارات واشتراطات السلامة المرورية.

للاطلاع على قائمة المخالفات، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه الخاص بقرار المجلس التنفيذي رقم (13(لسنة 2022:https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/about-rta/escooter?lang=ar

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