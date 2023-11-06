صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحـادي

المصدر: البيان

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انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها بمقره بأبوظبي، معالي صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية.

و بدأت أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى الدكتور علي النعيمي أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة، ثم تم انتخاب معالي صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية، وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقا للمادة "73" من الدستور والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن التالية:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".

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