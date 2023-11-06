مذكرة تفاهم بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» و«فقيه للإخصاب»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أبرمت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مذكرة تفاهم مع مركز فقيه للإخصاب، بهدف إحراز تقدم كبير في مجال الوقاية من الإعاقات والتشوهات الخلقية، وتحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم على المستويين المحلي والدولي، والتعاون في تطوير المواد والبرامج التعليمية والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تركز على أصحاب الهمم.

وتقضي مذكرة التفاهم بالمشاركة المشتركة في ورش العمل، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الإخصاب للأشخاص من تلك الفئات، إضافة إلى التعاون مع منظمة خارجية تركز على أبحاث التوحد على أن يقدم المركز خدمات تسلسل الإكسوم الكامل (WES) المجاني لمجموعة محددة من الأطفال المصابين بالتوحد والمسجلين في المؤسسة، مع الالتزام بالمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة بين الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز فقيه للإخصاب الدكتور مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المدير الطبي، وذلك بمقر المركز، بحضور لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم تدعم مؤسسة زايد العليا وتشجع أصحاب الهمم وأسرهم في الوصول إلى خدمات التلقيح الاصطناعي عند الحاجة وتساعد مركز فقيه للإخصاب في عقد ورش عمل تعريفية ببرنامج الاختبارات الجينية الإنجابي . ويضمن المركز حصول المرضى أصحاب الهمم على فرص متساوية للعلاج.. وسيتم استكشاف خيارات بديلة وإجراءات استئناف لمساعدة غير المواطنين منهم أو غير المغطى ضمن تأمينهم الصحي.

وأعرب عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة ، عن ترحيبه بتوقيع المذكرة مع مركز فقيه للإخصاب .

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