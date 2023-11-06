ملتقى تعريفي لأعضاء المجلس الوطني للفصل التشريعي الـ 18

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الملتقى التعريفي الأول لأعضاء المجلس للفصل التشريعي الثامن عشر، وذلك في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، والذي يأتي ضمن مبادرة «إثراء» لتعزيز القدرات البرلمانية للأعضاء، التي أطلقها معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حيث جرى اطلاعهم على اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية، واللوائح والأنظمة المعمول بها، والدعم الفني والإداري، الذي تقدمه الأمانة لأجهزة المجلس لممارسة اختصاصاته الدستورية.

ورحب الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بأعضاء المجلس، وهنأهم بثقة القيادة وشعب الإمارات، التي حصلوا عليها، مشيداً بنجاح العملية الانتخابية الخامسة لاختيار نصف أعضاء المجلس، التي جرت في أكتوبر الماضي.

وأكد أن الأمانة العامة قد أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الفصل التشريعي الثامن عشر، بما يمكن المجلس من مباشرة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في تبني ومناقشة القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة للوطن والمواطن، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المجلس في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز تواصل المجلس مع المجتمع والمؤسسات المختلفة داخل الدولة وخارجها.

وقدمت عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عرضاً عن الدور السياسي للمجلس، من خلال شعبته البرلمانية، ومشاركاته في الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة والدبلوماسية البرلمانية، بينما قدم الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة عرضاً حول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، واستعرض المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي طبيعة عمل مركز المعرفة والتميز البرلماني.

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