سعود بن صقر: الحياة الكريمة للمواطنين الركيزة الأولى لرؤية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الهدف من جميع الخطط والاستراتيجيات، التي تعمل رأس الخيمة على تنفيذها هي بناء الإنسان، وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، فهم الركيزة الأولى لرؤيتنا المستقبلية الطموحة الرامية إلى تحقيق نهضة تنموية اجتماعية واقتصادية وسياحية شاملة لرفاه الأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال تفقد سموه، أمس، المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، بما فيها منطقة الحويلات التابعة للإمارة، حيث التقى أهالي وسكان المناطق، واطمأن على أحوالهم، واطلع على الخدمات الموفرة لهم.

وأضاف سموه: «نسعى لتسخير إمكاناتنا كافة، من أجل خير الوطن والمواطن وتحقيق سعادته، وتعزير تلاحمه واستقراره الأسري، وفقاً للقيم والمبادئ المتأصلة، التي رسخها في نفوسنا الآباء المؤسسون».

حرص

وأشار سموه إلى حرصه على الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، ومختلف المناطق الأخرى في الإمارة، لتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع ومواصلة المسيرة التنموية الشاملة، التي تشهدها رأس الخيمة في مختلف القطاعات.

رافق سموه خلال جولته التفقدية عدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والمسؤولين في إمارة رأس الخيمة.

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