عمار النعيمي: مصفوت وجهة الباحثين عن التاريخ العريق والأصالة والموروثات الشعبية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالمشاريع التطويرية المنجزة في مدينة مصفوت والمشاريع الحالية والمستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها وفقاً للمخطط الحضري للمدينة، الهادف لتطوير المنظور الحضري فيها وتنمية المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمدينة مصفوت واطلاعه على المشاريع التحسينية، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي.

وأوضح سموه أن مصفوت تزخر بالمعالم الطبيعية المميزة، وتعد وجهة للباحثين عن التاريخ العريق والأصالة والموروثات الشعبية، وتحظى بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لاحتضانها المناطق النابضة بالحياة الطبيعية، والمواقع الأثرية.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن مصفوت تعد من أهم الوجهات السياحية؛ وعليه ارتأينا تحفيز المشاريع التنموية التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار الأمثل في المنطقة.

ومن جانبه، قدم سيف غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط - عجمان، شرحاً مفصلاً لسموه عن المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الحالي 2023، ومن أهمها المسارات الجبلية التي منحت الزوار فرصة اكتشاف الطبيعة والمعالم التاريخية.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على مشاريع الطرق والإنارة في مصفوت. وثمن سموه مشروعي صيانة برج البومة وفلج الورعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز