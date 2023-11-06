الإمارات تشارك في اجتماعات دولية لمكافحة برامج الفدية السيبرانية بواشنطن

المصدر: واشنطن - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في الاجتماع الثالث للمبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2023 «CRI»، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 50 من الدول الأعضاء، لبحث سبل مواجهة انتشارها وتأثيرها.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في التكنولوجيا، وتزايد التهديدات السيبرانية، يصبح العمل الجماعي والتعاون الدولي ضرورة ملحة، لضمان أمننا الرقمي وحماية مواطنينا»، مضيفاً: «مشاركة دولة الإمارات في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية تعكس التزامنا الراسخ ببناء تحالفات قوية ومتينة مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعّالة، تتصدى لهجمات الفدية وتعزز من قدراتنا الدفاعية في الفضاء السيبراني».

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفدية الإلكترونية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمان السيبراني، وتطوير القدرات لتعطيل الجهات الفاعلة والبنية التحتية، التي يستخدمونها لتنفيذ هجماتهم، وتحسين الأمن السيبراني من خلال مشاركة المعلومات، ومحاربة الجهات الفاعلة في مجال الفدية.

وفي البيان الختامي، أكد الأعضاء أهمية العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة، لتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية، والعمل معاً على المستوى السياسي والتشغيلي لمواجهة تهديدات الفدية، ومحاسبة مرتكبي هذه الهجمات.

وتضمن البيان، الإعلان عن تطوير العديد من المبادرات والبرامج، من بينها برنامج التوجيه والتدريب التكتيكي للأعضاء الجدد لبناء قدراتهم السيبرانية، وإطلاق مشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفدية، ومنصات مشاركة المعلومات، التي تتيح للدول الأعضاء مشاركة مؤشرات التهديد بسرعة، إلى جانب تصميم موقع ويب يتضمن منتدى للأعضاء لطلب المساعدة من الأعضاء الآخرين، وتشجيع الإبلاغ عن حوادث الفدية للسلطات الحكومية ذات الصلة.

ونص البيان، على تطوير العديد من السياسات والإجراءات لمكافحة الفدية، والإعلان عن أن الحكومات الأعضاء يجب ألا تدفع الفدى، وإنشاء قائمة سوداء مشتركة للمحافظ، من خلال تعهد وزارة الخزانة الأمريكية بمشاركة بيانات حول المحافظ غير المشروعة، التي تستخدمها الجهات الفاعلة في مجال الفدية مع جميع الأعضاء، والالتزام بمساعدة أي عضو في المجموعة الاستجابة للحوادث في حال تعرضت حكومتهم أو قطاعات حيوية لهجوم فدية.

وأكد المشاركون في المبادرة، التزامهم المشترك بالعمل الجماعي لمواجهة هجمات برامج الفدية، والتعاون لتعطيل برامج الفدية، وملاحقة الجهات الفاعلة المسؤولة، ومكافحة التمويل غير المشروع، الذي يدعم النظام البيئي لبرامج الفدية، والعمل مع القطاع الخاص للدفاع ضد هجمات برامج الفدية، والاستمرار في التعاون دولياً لكبح جميع عناصر تهديد برامج الفدية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز