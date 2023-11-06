بلدية دبي تنفذ حملة للتأكد من استيفاء الصالونات للاشتراطات الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ حملة رقابية مكثّفة شملت صالونات ومراكز التجميل الرجالية في الإمارة. وتهدف هذه الحملة، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي، إلى تقييم التزام الصالونات بمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة، والتأكيد على أهمية الالتزام بمعايير تنظيف وتعقيم المعدات واستخدام المنتجات الآمنة.

وتتماشى هذه الحملة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي، التي تركز على الوقـايـة الاستباقية للصحة العامة وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية.

وحققت الحملة نتائج استثنائية، حيث بلغ معدل الالتزام الإجمالي للصالونات الرجالية نحو 90 في المئة، ما يُعد نتيجة مباشرة لتنفيذ برامج الرقابة على الصحة والسلامة لمختلف المؤسسات والأنشطة، بما فيها الصالونات الرجالية. وأدّت زيارات المتابعة الدورية، وورش العمل التوعوية للعاملين في الصالونات أثناء الزيارات التفتيشية إلى تعزيز هذا الالتزام من خلال شرح معايير الصحة والسلامة، التي تتضمن طريقة تعقيم وتطهير الأدوات وخطورة انتقال الأمراض.

وغطّت الحملة حتى الآن 566 مؤسسة في 47 منطقة. وتحرص بلدية دبي في إطار هذه الحملة على ضمان الالتزام الصارم بجميع الضوابط المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء بشكل خاص على نظافة الأدوات، وإجراءات التعقيم والتطهير الصحيحة، وتوفير إمدادات كافية من الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

وأكدت بلدية دبي أن الحملة لا تزال مستمرة لتغطية جميع مناطق إمارة دبي، التي تضم 2,965 صالون حلاقة رجالية.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والإسهام بدور فعّال في تحقيق رؤية البلدية المتمثلة في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في مجال السلامة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر قنوات التواصل الرسمية للدائرة، ومنها مركز اتصال بلدية دبي (800900) المتوفر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للرد على جميع استفسارات وملاحظات المتعاملين وكل فئات المجتمع، إضافة إلى استخدام التطبيقات الذكية لبلدية دبي لتقديم البلاغات ذات الصلة.

وتعتبر الحملة خير دليل على التزام بلدية دبي بأعلى معايير الصحة والسلامة، تجسيداً للجهود الحثيثة التي تبذلها لضمان تنفيذ الضوابط وتعزيز أفضل الممارسات. وتُسهم هذه الجهود في الارتقاء بمكانة دبي بصفتها مدينة عالمية رائدة في مجال الصحة والسلامة.

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