تنفيذ 40 استراحة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على طرق الإمارة، وتعزيز جودة الحياة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وروعي في التصميم الخارجي للاستراحات الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب من دون حجب الرؤية، وتشمل الاستراحات مساحة مكيفة لاستراحة السائقين، مزودة بأجهزة تقديم الوجبات الخفيفة، وموزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتتسع كل استراحة لـ10 أشخاص حسب المنطقة، وروعي توفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب الاستراحة.

سلامة مرورية

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تولي هيئة الطرق والمواصلات محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية».

وأضاف: «يأتي تنفيذ الاستراحات في إطار حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما مع النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع»، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان تميز الخدمات المقدمة للجمهور، من أهمها إصدار شهادات مهنية لسائقي توصيل الطلبات، كما أطلقت عام 2022 جائزة التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات، لتعزيز التنافسية بين الشركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات في رفع مستوى السلامة المرورية، والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين.

معايير

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين أن تحديد مواقع تنفيذ استراحات سائقي دراجات توصيل الطلبات جاء بناءً على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات، وذلك بناءً على التنسيق مع شركات التوصيل، ووفقاً لهذه الدراسة سيجري تنفيذ عدد من الاستراحات في مناطق المرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، والقوز، والكرامة، والسطوة، والجداف، ومردف، إضافة إلى مناطق متفرقة من الإمارة.

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