شرطة دبي تمنح وسام بطل السكوتر للسائقين الملتزمين بالقوانين واللوائح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي كرّمت عدداً من سائقي الدراجات الهوائية والسكوترات الأكثر التزاماً بالقوانين واللوائح المرورية.

وأكد، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحرص على تكريم السائقين المثاليين الذين يلتزمون بقانون السير والمرور، تقديراً لجهودهم المؤثرة وبشكل كبير في خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

وأشار إلى أن إدارة التثقيف المروري في مرور دبي شكلت فريقاً مهمته مراقبة سائقي هذا النوع من الدراجات من حيث سلوكهم، ومنحهم وسام بطل السكوتر، وشهادات تقديرية، مؤكداً أن من أهداف الحملة تشجيع السائقين على الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية، وتحفيزهم لنيل لقب بطل السكوتر.

وبيَّن عدداً من الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اختيار السائقين الملتزمين خلال مدة الحملة، من أهمها التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، والتزام السائقين بقوانين السير، وارتداء خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، والتأكد من سلامة أجزاء الدراجة كاملة بما فيها المكابح.

وأكد سعي شرطة دبي في بث التوعية والثقافة المرورية في نفوس جميع مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق.

ونوَّه باهتمامها بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من سائقين، وركاب، ومشاة، حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأشار إلى أن شرطة دبي لا تألو جهداً في سبيل تقديم الراحة لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال التكثيف في عمليات الضبط المروري الذي يهدف إلى الحد من مخالفات قانون السير والمرور، وضبط السائقين المخالفين والمستهترين بأرواح مستخدمي الطريق، والتي ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز