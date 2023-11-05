الطقس في الإمارات غداً غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27، والجزر الأول عند الساعة 02:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:16، والمد الثاني عند الساعة 05:46، والجزر الأول عند الساعة 11:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 25 80 40

دبي 34 24 80 40

الشارقة 32 24 80 40

عجمان 33 24 80 40

أم القيوين 31 22 80 40

رأس الخيمة 32 23 75 40

الفجيرة 32 23 85 35

العـين 31 22 85 40

ليوا 33 23 85 30

الرويس 32 23 75 40

السلع 32 22 80 30

دلـمـا 31 26 60 40

طنب الكبرى 33 27 60 40

الصغرى 33 27 60 40

أبو موسى 33 27 60 40.

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