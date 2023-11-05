محمد بن راشد: ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاح

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاح.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام: ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاح.. نشكر الشيخة لبنى القاسمي على جهودها التي تميزت بها ونهنئها على حصولها على جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين في الدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين، كما نبارك للوزارات والمؤسسات الفائزة بالمؤشر. ونثمن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تقوده الشيخة منال بنت محمد بن راشد وكافة الجهود الوطنية المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في هذا الملف الحيوي.

محمد بن راشد: ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاحhttps://t.co/8AvsebNLvN pic.twitter.com/hyINRsp3HK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 5, 2023

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