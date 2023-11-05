"قيادات الطاولة المستديرة" في "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية تناقش سبل تحقيق الطموحات المناخية

المصدر: البيان

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تجمع الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية؛ التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي؛ عدداً من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين في المناخ من مختلف أرجاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وتسلط فعالية "قيادات الطاولة المستديرة" خلال المعرض الضوء على التحديات والفرص في مجال الاستدامة، ودور القيادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية وتحفيز النمو خلال العقد القادم. كما تركز "قيادات الطاولة المستديرة" على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في المنطقة، إلى جانب تحليل ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف موضوعات الاستدامة مثل التنقل الأخضر وتمويل العمل المناخي، والتطبيق الفعال لإدارة الطلب على الطاقة، والزراعة المستدامة، وانتقال الطاقة، وغيرها من الميادين الحيوية التي تدعم تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية إلى أن "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية يدعم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيساً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "يعد "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية قيمة مضافة لقطاع الاستدامة في دولة الإمارات، وحدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية. ويجمع المعرض تحت سقفه أبرز الشركات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة، لمناقشة واستعرض طرق تحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومدّ جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع قرب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر الجاري، والتي تشارك فيها الهيئة بوصفها شريك رئيسي للمسار، ندعم حشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز العمل المناخي القائم على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، واتخاذ خطوات عملية تحقق تقدم جذري وملموس، ونقلة نوعية في العمل المناخي وانتقال الطاقة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً للجميع."

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