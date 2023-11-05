فعاليات «حصن الاتحاد 9» تنطلق اليوم ودعوة 24 ألفاً لحضور العرض العسكري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم في جزيرة ياس بأبوظبي، فعاليات النسخة التاسعة من «حصن الاتحاد 9».

حيث دعت وزارة الدفاع متمثلة بقيادة حرس الرئاسة، الجمهور لحضور ومشاهدة العرض العسكري الذي يتسع لأكثر من 24 ألف شخص، ويهدف إلى تعزيز الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة، ودورهم في التصدي باحترافية وكفاءة عالية للتحديات والتهديدات المحتملة، وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن والذود عن ثراه.

ويشمل «حصن الاتحاد 9» العديد من الفعاليات في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة في مسرح العمليات العسكرية.

وحدات رئيسية

ويشارك في «حصن الاتحاد 9» وحدات رئيسية من القوات المسلحة لإظهار القدرات العسكرية في القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه، بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ويشكل العرض العسكري رسالة سلام وفخر فـي حـب الوطن، وذلـك مـن خـلال أحـد أهم العروض الحية للقدرات المتميزة والاحترافية لمنتسبي قواتنا المسلحة.

ويشهد العرض الـــعسكري مـــتعدد الـــقوات «حصن الاتحاد» تـطوراً كبيراً منذ إطلاق نسخته الأولى، فــي عــام 2017، والــتي بــدأت مــن الـعاصــمة أبوظــبي لــيشكل الــيوم واحــداً مــن أهــم الــعروض الــعسكريــة فــي الإمارات.

حيث يســلط الضوء عــلى الــدور الــمهم الــذي تــقوم بــه قــواتــنا المســلحة المــدربــة تــدريــباً عــالــياً فــي حــفظ أمــن الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات.

جاهزية

ويــعكس «حــصن الاتــحاد» خــبرات الــقوات المســلحة وجــاهــزيــتها ومــعنويــاتــها وقــدراتــها الــعالــية ومــهنيتها الــشامــلة عــبر عــدة ســيناريــوهــات مــتضمنة عــمليات مــختلفة، لتســليط الــضوء عــلى الــتنسيق والــتعاون الــوثــيق الذي تمارسه القوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية.

ويقدم الـــعرض الـعسكري أداء تـكتيكياً رفـــيعاً يـــعكس مســـتوى الـــلياقـــة الـبدنـــية والـــذهـــنية المـــتقدم لأفـــراد وأطـــقم ووحـــدات الـــقوات المســـلحة ومـــا تـــقوم بـــه مـــن أدوار وطـــنية ســـامـــية، ومـــا تـــقدمـــه مـــن صـــور مشـــرفـــة فـــي ميادين البذل والفداء وصون مسيرة التقدم والرخاء بما يكفل أمن وسعادة كل من يعيش على أرضها.

كما يستعرض «حصن الاتحاد» الكفاءة القتالية العالية للعنصر النسائي الإماراتي الذي يشارك في العرض العسكري، من خلال مجموعة من المجندات من فريق التدخل السريع النسائي، إضافة إلى دور مجندات حرس الرئاسة في التصدي للعناصر الإرهابية، والأدوار المختلفة التي تؤديها ابنة الإمارات إلى جانب أخيها الرجل في خدمة الوطن.

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