«التميز والريادة».. ابتكارات لدعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ورشة العمل الخاصة بقطاع «التميز والريادة»، الهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 - 2033.

وأكد اللواء العبيدلي خلال افتتاح فعالية الورشة التي تم تنظيمها بحضور مديري الإدارات العامة ونوابهم في قطاع التميز والريادة وعدد من رؤساء مجالس شرطة دبي، ومنى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد، أن الورشة الخاصة بقطاع «التميز والريادة» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عقد مجموعة من ورش عمل تُعرف بورش «مجموعات التركيز الاستراتيجي» للخروج بأفكار ورؤى من مختلف القطاعات الشرطية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية 2024 - 2033.

وبين أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، ووضع الحلول المبتكرة المناسبة لها. وعقب كلمة اللواء العبيدلي استمع مديرو الإدارات العامة ونوابهم ورؤساء المجالس إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 - 2033، .

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