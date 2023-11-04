سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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مع استمرار تدفق السحب على المناطق الشمالية والشرقية قادمة من الغرب تخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، سقطت أمطار متوسطة وغزيرة على أبوظبي في رزين والوثبة وطريق محمد بن راشد من بني ياس ـ مدينة الرياض ومتوسطة على بني ياس والشوامخ وعدد من الجزر.

كما سقطت أمطار على دبي في المرموم ومدينة هند والليسلي وطريق جبل علي ـ لهباب، وكانت غزيرة على شارع خورفكان ـ الذيد.

وفي الشارقة سقطت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً في البطائح والغيل وفلي ومليحة والفاية وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على الذيد والموافجة والخان، وكانت متوسطة على الرقة وحلوان وكورنيش الشارقة، كما هطلت أمطار متوسطة في العين على الهير وغزيرة على الخزنة وسويحان وعلى منطقة العجبان والختم بأبوظبي، وكانت غزيرة على وادي كوب ووادي البيج برأس الخيمة، والطويين وأذن والحلاة بالفجيرة، وغزيرة على المنامة في عجمان ومصحوبة بالبرد في فلج المعلا بأم القيوين.

فيما استمرت الأجواء غائمة جزئيا أحيانا اليوم، مع تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وواصلت الرياح الشمالية الغربية نشاطها ووصلت سرعتها إلى 40 كم/س، وظل البحر مضطرب الموج ووصل ارتفاعه إلى 6 أقدام في عمق الخليج العربي.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في مزيرعة بمنطقة الظفرة بمقدار 35.6 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصرا، وسجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 14.2 درجة مئوية عند الساعة 3:45 درجة فجرا بالتوقيت المحلي للإمارات.

الأحد

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً "الأحد" غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في العمق أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين

ويوم الاثنين يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويستمر الطقس الغائم جزئيا يوم الثلاثاء أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة.

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