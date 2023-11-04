الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج في العمق، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35، والجزر الأول عند الساعة 01:03.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14، والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 09:25، والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 26 75 45

دبي 33 26 80 45

الشارقة 33 25 80 45

عجمان 32 23 85 40

أم القيوين 32 24 85 40

رأس الخيمة 33 24 85 45

الفجيرة 32 27 65 35

العـين 32 23 95 40

ليوا 34 23 85 35

الرويس 31 26 75 35

السلع 32 22 75 35

دلـمـا 31 26 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 31 27 65 65

أبو موسى 31 27 85 65.

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