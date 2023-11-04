مسؤولون: نجدد عهد الولاء للوطن والقيادة

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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عبّر مسؤولون ورؤساء دوائر عن مدى اعتزازهم بيوم العلم الذي تتجدد فيه مشاعر الفخر بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تبخل على أبنائها بكل ما هو غالٍ وثمين.

وأكدوا استعدادهم لبذل الروح من أجل أن يبقى علم الإمارات خفاقاً بعزة وفخر في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير جميع أوجه الرفاهية لمختلف فئات الشعب. وحرص جميع المسؤولين بمختلف مؤسسات الدولة على الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام وسط أجواء وطنية اجتمع خلالها الجميع على حب الوطن.

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي، وجمال الغرير، ويوسف الرئيسي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط وأفراد وموظفي شرطة دبي، إلى جانب ضباط الارتباط من مختلف دول العالم، احتفالية «يوم العلم» أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وانطلقت الاحتفالية بتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى السارية الرئيسة أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي ثم رفعه للعلم، فيما أدى كبار الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة تحية العلم، وعزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في احتفالية يوم العلم مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، وفرقة الخيالة، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية، والدوريات الفارهة.

تعزيز الولاء

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري الأهمية الكبيرة والرمزية والمكانة العالية التي يمثلها علم دولة الإمارات في تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وعكس روح الاتحاد، ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة.

وأشار معاليه إلى أن احتفالية رفع العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام تعتبر مناسبة وطنية للتعبير عن حب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته، وعن الاستعداد لبذل الروح من أجل أن يبقى العلم خفاقاً بعزة وفخر، ويبقى الوطن شامخاً كشموخ أبنائه.

كما أكد معالي الفريق المري أن يوم العلم يعتبر أيضاً مناسبة سنوية لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة واستحضار تاريخ الإمارات الحافل بالعطاء والبناء والتنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى أن أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال: «حفظ علم الإمارات أمانة في أعناقنا، والاحتفال بيومه افتخار واعتزاز بوحدتنا وتقديراً وإجلالاً لآبائنا المؤسسين، الذين بذلوا حياتهم لرفعة هذا الوطن الغالي وبنائه على أسس الوحدة والاتحاد والمحبة والتسامح».

من جانبها، احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيوم العلم، وشملت الاحتفالات عدة فعاليات أقيمت في مبنى الهيئة، إضافة إلى تزيين الشوارع والجسور الرئيسة بمختلف طرق الإمارة، وكذلك إنارة قناة دبي المائية.

وشارك معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلَم الدولة على المبنى الرئيس للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة. وعبر معاليه عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية، التي تعزز روح التلاحم بين أبناء شعب الإمارات، والالتزام والوفاء بدولة الإمارات.

وتتجدد فيها المشاعر وتتحد على حب الوطن فخراً واعتزازاً برايته الخفاقة الشاهدة على مواصلة العطاء وتحقيق الإنجازات والرفاهية وجودة الحياة والسعادة لأبنائه وكل من يعيش على أرضه.

وضمن احتفالات يوم العلم قامت الهيئة بتزيين 8 مواقع في الإمارة شملت كلاً من «معبر الخليج التجاري، شارع جميرا، شارع زعبيل، جسر إنفينتي، القناة المائية، جسر المركز التجاري، شارع الصفا وشارع الخوانيج بأكثر من 700 علم.

سيادة الدولة

من جانبه، رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الدولة في المبنى الرئيس للهيئة في تمام الساعة 10 صباحاً، وسط أجواء وطنية تجسد صورة ناصعة ومشرّفة عن أسمى مشاعر الاعتزاز والولاء للقيادة الرشيدة، والانضواء تحت راية الاتحاد، وشارك في الاحتفالية النواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وموظفو الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل والمقيمين المحبين للوطن بمناسبة «يوم العَلم» رمز سيادة الدولة ووحدتها، وعنوان تلاحمنا لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والتفافنا حول راية الاتحاد، في ظل القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً، سائلين المولى عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة».

فخر واعتزاز

وفي سياق متصل، احتفت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات بيوم العلم، حيث تم رفع علم الدولة بمقر المؤسسة في تمام الساعة 10 صباحاً، كما تزينت مرافق المؤسسة والنادي بعلم الإمارات وسط أجواء وطنية عبرت عنها مشاعر الحب والوفاء.

كما أعربت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الانتماء والولاء للدولة وقيادتها الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة، والتعبير عن «عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية، معبرة عن إنجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا».

وأشادت نعيمة أهلي بالدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة ما شكل عاملاً رئيسياً لنجاحها وتحقيقها إنجازات ملموسة في مختلف المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

وعبرت موظفات مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات عن فرحتهن بهذه المناسبة التي تعكس ثقافة احترام علم الدولة، وما يمثله من معانٍ للتلاحم والاتحاد والترابط بين أبناء الدولة والاعتزاز بالهوية الوطنية وما بلغته الإمارات اليوم من مكانة عالمية مرموقة بين الدول المتقدمة.

وحرصت مبادرة «فرجان دبي» ضمن احتفالاتها بيوم العلم على توزيع 300 علم للدولة في إمارة دبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي والانتماء للإمارات ورموزها الوطنية.

تضامن وطني

وأعربت علياء الشملان مسؤولة مبادرة فرجان دبي عن فخرها بهذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز روح التضامن الوطني، وترسيخ التلاحم الشعبي الذي صاغته القيادة الرشيدة، ليكون بمثابة خارطة طريق تقود الدولة إلى تحقيق منجزات غير مسبوقة.

إضافة إلى كونها ترجمة لانتماء الفرجان لهذا الوطن العزيز، والولاء للحكومة الرشيدة في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكدة أن فرجان دبي المؤسسة الاجتماعية التطوعية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين، تسعى إلى المساهمة في بناء مجتمع وطني قوي ومترابط، تتعزز فيه قيم التعاون والانتماء.

وفي سياق متصل، حرص متطوعون على المشاركة في مبادرة فرجان دبي وقاموا بتوزيع الأعلام على الأحياء السكنية في بادرة لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين أثنوا على الفكرة.

وتهدف «فرجان دبي» إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء. وتهدف مبادرة «فرجان دبي» التي تم تدشينها في أبريل 2021 إلى تمكين المجتمعات المحلية بالأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

كما تسعى «فرجان دبي» إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل فريج، والكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كلٌّ في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران.

وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسية تتمثل في تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعية علاوة على العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من فرجان دبي.

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