نهيان بن زايد: علمنا رمز للسيادة وشعار للانتماء

المصدر: أبوظبي - وام

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تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة «يوم العلم» إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: «إن الاحتفالات بيوم العلم التي تعم كل أرجاء الدولة، تروي في مشهد زاخر مسيرة وطننا الشامخ بإنجازاته المتجددة على مدار العقود الماضية، ورؤية قيادتنا الرشيدة الطموحة، التي تسابق الزمن لتعزيز مكانة الإمارات في صدارة دول العالم في شتى المؤشرات والمجالات».

وأضاف سموه: «نستذكر في هذه المناسبة الوطنية قبل أكثر من 50 عاماً حين اجتمعت أيادي شيوخنا حكام الإمارات المؤسسين، يتقدمهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على التلاحم والتماسك الوطني، وها نحن اليوم على العهد بالتمسك بهذا التلاحم، والمحافظة عليه والتعاضد تحت راية علم دولة الإمارات الخفاقة، ولترتقي معه إنجازات دولتنا الحبيبة تحت راية قيادتنا الرشيدة».

رفع العلم

وشهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مراسم رفع علم دولة الإمارات على سارية استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الاحتفالية، التي نظمها مجلس أبو ظبي الرياضي، وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني تزامناً مع رفع سموه علم الدولة رمز ووحدة البلاد وعنوان منجزاتها الحضارية.

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