راشد بن حميد: 3 نوفمبر شاهد على تلاحم القيادة والشعب

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن الثالث من نوفمبر تاريخ راسخ في الأذهان وفي القلوب.

حيث تحتفي فيه دولة الإمارات بمناسبة وطنية غالية، وهي يوم العلم، ليكون شاهداً على تلاحم الشعب والقيادة على حب راية الاتحاد، ويجدد فيه الولاء لقيادة حكيمة نهجها السعادة والريادة.

وأضاف، في كلمته بهذه المناسبة، أن راية الاتحاد رفرفت عالياً في كل مكان، فقد قدم أبناء الوطن المخلصون الإنجازات في كل بقعة في العالم، وتمكن أبناء الاتحاد من الوصول لأبعد من حدود الأرض، فعانقوا السماء ورفعوا علم الإمارات في الفضاء.

وأكد أن الإمارات منذ تأسيسها أصبحت نموذجاً مشرقاً لدولة تمكّن أبناءها وتستقبل بين أكنافها الجميع ليعيشوا في رحابها في سلام وأمان، لافتاً إلى أن والدنا المغفور له زايد الخير سخّر حياته لوحدة الوطن، وسار على نهجه قادة عظماء أكملوا المسيرة وحفظوا الأمانة، لتتصدر بلادنا قوائم المجد والرفعة.

ورفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، رعاهم الله جميعاً، الذين يعملون على ازدهار الإمارات وإعلاء رايتها، منتهجين الوحدة والسلام مع شعوب العالم كافة.

وأعرب عن فخره بما قدمته الدولة، وبجهودها المبذولة لإسعاد كل فرد في المجتمع، ومساندة شعوب العالم، داعياً الله أن يحفظ القيادة الحكيمة، لتظل راية العز والشموخ ترفرف شاهدة على بلد الوحدة والتسامح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز