العلم يرفرف عالياً في سماء رياضة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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احتفت رياضة الإمارات أمس بيوم العلم، ورفرف العلم في مقار الهيئات الرياضية، والاتحادات والأندية، احتفاءً بالمناسبة الوطنية الغالية التي تجسد أسمى معاني التكاتف والتلاحم والتسامح في بلد العطاء والإنسانية.

ورفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم العلم» بحضور سالم الرميثي مدير عام النادي وعدد من المسؤولين والموظفين في النادي.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية، التي تجدد العزم والولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وقال: تأتي المناسبة الوطنية بعد اعتماد هذا اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2012، للاحتفاء بيوم العلم الذي يمثل رمزاً لإنجازات دولة الإمارات الاستثنائية في مختلف المجالات، والحرص على أن يكون مصدر الفخر في المحافل كافة، لتعميق روح الانتماء للوطن، وتعزيز مشاعر التواصل والتلاحم بين أبناء شعبه.

اللجنة الأولمبية

واحتفت اللجنة الأولمبية في مقرها بدبي بيوم العلم تعبيراً عن الولاء والاعتزاز براية الوطن، وأكد فارس المطوع الأمين العام للجنة على أن علم الإمارات هو مصدر الفخر لأبناء الوطن.

وأشار إلى أن رؤية العلم مرفوعاً شامخاً بات أمراً مألوفاً لدى الرياضيين من أبناء الوطن الذين حظوا بنيل شرف تمثيل دولتهم في كبرى المحافل الرياضية؛ تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية بأهمية تعزيز الوعي وترسيخ الحس الوطني لدى اللاعبين ممن عقدوا العزم على مواصلة مساعيهم النبيلة؛ لتحقيق أفضل النتائج والأرقام التي يترتب عليها إعلاء الراية والتتويج بالميداليات.

رابطة المحترفين

واحتفلت رابطة المحترفين، في مقرها بأبوظبي، بـ «يوم العلم»، بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية، ورفع علم الدولة في العاشرة من صباح أمس، أمام مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي، ضمن الاحتفال برمز الاتحاد الذي يعكس الترابط الذي تعيشه كل مكونات المجتمع.

وقال عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين «نستذكر في هذه المناسبة الغالية عطاء كل من أخلص من أجل رفعة هذا العلم وعزته وشموخه، علمنا الذي يرمز إلى وطن المجد والفخر والذي يسير بخطى ثابتة في دروب الخير والنجاح، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي قادت شعلة الإنجازات في محطات العز والشرف».

وأضاف: إن يوم العلم، يجسد روح الاتحاد يجسد علم الإمارات قيم التسامح والعدل والتعايش وكل المعاني الإنسانية السامية والنبيلة.

اتحاد الكرة

وأقام اتحاد الكرة في مقره الرئيسي بدبي احتفالية بمناسبة يوم العلم بحضور محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

لوحة معبرة

وشكل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لوحة معبرة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم أمس في الساحة الرئيسة في مقر واجهة دبي هاربور بالتعاون مع دبي هاربور ماريناس وبمشاركة نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، وازدانت واجهة «دبي هاربور» بأعلام الدولة.

حضر الاحتفال وقام برفع العلم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وياسر سرور مدير الأمن في شركة شمال وجاكي غيراولت المدير العام لنادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، والبطل العالمي محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية.

وقال محمد عبدالله حارب، إن الاحتفال بـ«يوم العلم» يجسد مشاعر الوحدة بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، كما يمثل تجديداً للولاء للقيادة الرشيدة وتجسيداً لصورة مشرقة يخفق فيها العلم أعلى المقار ومباني المؤسسات الحكومية والوطنية وفوق كل البيوت تأكيداً على الحب والولاء للقيادة الرشيدة وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

ونظم مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمقره أمس احتفالية بهذه المناسبة، وقام عبد العزيز أحمد بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة برفع علم الدولة أمام مكتب الهيئة العامة للرياضة بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة. وأكد عبد العزيز بوهندي أن يوم العلم هو يوم الفخر والاعتزاز وقال: نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

«المحاربين القدامى»

وشاركت وفود بطولة المحاربين القدامى للجودو أمس بصالة جامعة السوربون، احتفالات الإمارات بمناسبة يوم العلم ووقف الجميع مع عزف النشيد الوطني مقدمين التهاني للإمارات قيادة وشعباً.

نادي الإمارات

واحتفل نادي الإمارات، برفع علم الإمارات تزامناً مع «يوم العلم»، وذلك بحضور ثاني الشحي وجمال القرصي عضوي مجلس الإدارة، وعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بذكرى الاحتفاء بيوم العلم.

واحتفى نادي دبا بيوم العلم بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وموظفي النادي، وهنأ الظنحاني دولة الإمارات، قيادة وشعباً بمناسبة يوم العلم، باعتباره رمزاً لعزة الوطن ووحدته وكرامته، وقال: يوم العلم مناسبة وطنية يحتفي بها الجميع مواطنين ومقيمين تجسيداً لقيم الوحدة والسلام بينهم.

احتفالية في برشلونة

واحتفت بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام خلال وجودها في بطولة العالم لبناء الأجسام في برشلونة بيوم العلم، بحضور المهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر اند مسز وورلد» ورئيس البعثة محمد شاهين الحوسني ورئيس لجنة المسابقات أحمد جوهر والمدير الفني زويد سالمين والمدرب سلمان عجيل.

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