حشر بن مكتوم: يوم العلم احتفاء بالعزة والفخر

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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احتفت دبي للإعلام بيوم العلم عبر احتفالات وفعاليات أقيمت في المؤسسة، ورفع سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، العلم في مقر المؤسسة، بحضور المدراء.

وأكّد سمو الشيخ حشر بن مكتوم أن الاحتفاء بيوم العلم هو احتفال بالعزة والفخر، في ظل ما وصلت إليه بلادنا من مكانة دولية رفيعة، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، كما أنه مناسبة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء الذي يكنه شعب الإمارات لوطنه وقيادته، مؤكداً أهمية الاحتفاء بيوم العلم ودوره في ترسيخ مفهوم حب الوطن، وتجديد العهد للحفاظ على مكتسباته.

رمز للوحدة

وأضاف سموه أن يوم العلم يمثل رمزاً للوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين كافة أبناء الوطن، وهو مرآة تعكس أصالة هذا الشعب وعمق انتمائه وصدق ولائه لوطنه وقيادته، وتأكيداً على الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة ووحدة أبناء الوطن.

وأشار سموه إلى أن علم الدولة يحمل روح وقيم دولة الإمارات في أن تكون منارة للخير والعطاء والمعرفة والثقافة على مختلف الصعد الإقليمية والعالمية.

حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على ربط أبناء الإمارات والأجيال الناشئة بموروثهم الوطني والثقافي وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي بذلها الآباء المؤسسون في قيادة هذه المسيرة التنموية والالتزام بالثوابت الوطنية النابعة من ولائهم وانتمائهم ووفائهم للوطن وقيادته.

كما احتفى مبنى النشر بالمؤسسة بيوم العلم، صباح أمس، حيث قام سعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر رئيس تحرير صحيفة البيان برفع العلم على السارية الرئيسية في ساحة المبنى، بحضور مديري التحرير ورؤساء الأقسام والمحررين والإداريين من صحيفتي البيان والإمارات اليوم.

وشملت احتفالية دبي للإعلام فعاليات متنوعة مثل العروض الشعبية والمسابقات التراثية، إلى جانب تقديم المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية، وثمنت المؤسسة الجهات التي تعاونت معها في إنجاح فعالية الاحتفال بيوم العلم، حيث تقدمت بالشكر لكل من القيادة العامة لشرطة دبي، وأكاديمية شرطة دبي، ومدارس حماية.

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