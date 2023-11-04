وزراء: احتفالنا بالعلم يحمل معاني الريادة واستدامة المجد والنهضة

المصدر: أبوظبي، دبي ـ البيان ووام

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أكد وزراء، أن الاحتفال بيوم العلم يحمل معاني ريادة الوطن واستدامة مجده ونهضته وعطاءه، ومناسبة وطنية لتجديد الولاء والوفاء للدولة والقيادة الرشيدة، ولترسيخ الوحدة الوطنية كقيمة عليا.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد الولاء والوفاء للدولة والقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولترسيخ الوحدة الوطنية كقيمة عليا يحرص عليها جميع أفراد المجتمع.

فالعلم هو الهوية الأساسية للدولة، والاحتفال به تذكير بالمنجزات والمكتسبات الوطنية، ومناسبة لترسيخ قيم وروح الاتحاد، ليس فقط بين الإماراتيين وإنما أيضاً بين المقيمين على أرض الدولة، وفرصة متجددة لكافة أبناء الإمارات للتعبير عن فخرهم بمسيرة التنمية الرائدة».

شحذ الهمم

ورفع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني فوق مبنى الوزارة في دبي، بحضور قيادات وموظفي الوزارة.

وقال معاليه: «الاحتفال بـ«يوم العلم» مناسبة وطنية نستذكر خلالها باعتزاز وفخر الإنجازات التي تحققت على مراحل في مختلف المجالات منذ قيام الدولة على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، وتعاظم هذه الإنجازات في ضوء الرؤية الثاقبة والاستشرافية لقائدنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

اعتزاز بالوطن

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «في يوم العلم نرفع هاماتنا بكل فخر واعتزاز لراية وطننا الغالي، راية مجدنا ورمز اتحادنا، مجددين لقيادتنا العهد ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة دولتنا والارتقاء بمكانتها والحفاظ على مكتسباتها».

وأضاف معاليه: «في هذا اليوم نقف جميعاً صفاً واحداً، نرفع علمنا عالياً، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بوطننا، وتأكيداً على وحدتنا وتضامننا، والتزامنا بقيم الاتحاد والتنمية والتقدم».

وقال معاليه: «نجدد العهد والولاء بأن نحفظ علم الإمارات عالياً ليظل شامخاً، حفظ الله الإمارات واحة للخير والمحبة والأمن والأمان، ولتظل رايتنا شامخة تطال عنان السماء».

محطة وطنية

وفي تصريح لمعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، بيوم العلم، قال معاليه: «يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب جميع أبناء الوطن، فهذا اليوم محطّة وطنية استثنائية في تاريخ الدولة وبها تتعاظم الهمم، تجسيداً لمشاعر الوحدة والسلام بين أبناء هذه الأرض الطيبة، وتعزيزاً للشعور وبالانتماء وترسيخاً لروح التلاحم بين أبناء الوطن».

وتابع معاليه: «تجسّد هذه الذكرى المهمّة في تاريخ وطننا أسمى مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة، كما أنها دعوة لمواصلة الجهود والعطاء، وتوحيد الطاقات من أجل أن تبقى الدولة في مركز الريادة».

تجسيد قيم

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الـ 3 من نوفمبر من كل عام الذي نحتفي فيه بيوم العلم، يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل من يعيش على أرض الدولة الحبيبة.

ويعد تجسيداً لقيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، «وبهذا اليوم نجدد العهد بأننا ماضون بخطى واثقة لإعلاء راية الوطن عالية خفاقة في شتى المجالات، لتظل دولة الإمارات دائماً في الصدارة، ونموذجاً عالمياً يحتذى به». وقالت معاليها، إن «يوم العلم له رمزية خاصة لدى كل أبناء الوطن، فهو بداية لانطلاقة مسيرة النهضة والازدهار، وسيظل بهمة أبناء الوطن عالياً حاملاً معه طموحاتنا وأحلامنا».

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