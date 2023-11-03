المركز الوطني للأرصاد : حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار غزيرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبه وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

وأشار إلى أن الطقس من يوم السبت إلى الأربعاء يكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة. والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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