طقس الإمارات غداً.. غائماً جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب في العمق أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 .. والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزرالثاني عند الساعة 00:00.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 03:04 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 19:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 80 30

دبي 34 26 75 30

الشارقة 35 24 75 25

عجمان 34 25 75 25

أم القيوين 34 22 80 35

رأس الخيمة 33 23 70 30

الفجيرة 34 25 85 35

العـين 36 24 80 35

ليوا 37 23 85 30

الرويس 34 27 85 30

السلع 32 25 85 30

دلـمـا 32 27 80 40

طنب الكبرى 33 27 75 30

طنب الصغرى 33 27 75 30

أبو موسى 30 26 80 40.

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