أحمد بن سعيد يرفع علم الدولة فوق مقر مجموعة الإمارات

المصدر: البيان

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رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم دولة الإمارات في مبنى المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات احتفالاً بـ«يوم العلم»، رمز وحدة الدولة وعزتها، وذلك بحضور عدد كبير من العاملين في المجموعة التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «استجابة لنداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتمعت اليوم مع موظفي مجموعة الإمارات لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، مجسدين ارتباطنا العميق وانتماءنا لهذا الوطن المعطاء».

وأضاف سموه: «يجسد علم دولة الإمارات قيم أمتنا القائمة على الوحدة والفخر والسخاء، كما يعبر عن الاعتزاز بهويتنا الوطنية، نحتفل بيوم العلم برسالة ملهمة من كوادرنا الوطنية الشابة، تعكس تفانيهم في الحفاظ على هذه القيم للأجيال القادمة».

ويعمل لدى مجموعة الإمارات أفراد من أكثر من 160 جنسية، يجمعهم شعور الانتماء والأهداف المشتركة، ما يساهم في تحقيق الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وتحتفل مجموعة الإمارات سنوياً بيوم العلم في الثالث من نوفمبر، الحدث السنوي لتكريم جهود الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وتجديد للروح الوطنية، ومناسبة للتأمل فيما حققته الدولة من إنجازات. وتحتفل بهذه المناسبة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في الدولة.

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