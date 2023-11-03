2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 230 مبايعة بقيمة 2.41 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 1.44 مليار درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11.82 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 127.44 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة أم الشيف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 70.21 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39.18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 255.25 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 129.71 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 125.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 100.95 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 28.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.72 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفرة 1 بقيمة 3.48 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز