محمد بن زايد: ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن راية الإمارات ستظل عالية خفّاقة على الدوام ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "في يوم العلم رفعنا، بكل فخر واعتزاز، علم الدولة في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثله من معاني العزة والمجد والشموخ. وبإذن الله تعالى وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز