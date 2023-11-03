وزراء ومسؤولون: في يوم العلم نستلهم مشاعر الاعتزاز بالوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد وزراء ومسؤولون أن يوم العلم من الأيام التي نستلهم فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لوطننا الغالي الذي لم يبخل علينا بكل ما هو غال وثمين.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : قبل خمسة عقود كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون يرفعون علم دولة الإمارات معلنين عن ميلاد دولة ناشئة أصبحت اليوم نموذجاً رائداً للتنمية في المنطقة والعالم، وقدمت قصة نجاحٍ للاستثمار في الإنسان والموارد لبناء دولة حديثة ومتطورة نعتز ونفخر بها.

ويشيد بها العالم في تقاريره ومؤشراته التنموية الدولية في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف معاليه: في يوم العلم، نجدد عهد الوفاء والانتماء والولاء للوطن والقيادة، كما نجدد التزامنا بمضاعفة الجهود لنساهم في تعزيز مسيرة تطور ونمو وازدهار دولة الإمارات في ظل الرؤية الاستشرافية الطموحة لقيادتنا.

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن احتفالية يوم العلم تعكس روح الاتحاد والتضامن الذي يتمتع به مجتمعنا ومدى التلاحم والتعاضد الذي يربط أبناء الدولة بقيادتهم ووطنهم، كما تجسد التزامهم بالمبادئ والقيم التي أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، رحمهم الله.

وقال معاليه: «في هذه المناسبة على نؤكد تمسكنا بالقيم النبيلة التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، و نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا الحبيبة في ظل الرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة .

والتي رسخت مكانة ريادة الإمارات عالميا. فمن هذه الرؤية نستمد العزم والإصرار لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات لاسيما التعليم الذي أولته قيادتنا جلّ الاهتمام والرعاية . وبدورنا، نجدد التزامنا بمواصلة العمل للمساهمة في تحقيق رؤى وتطلعات قادتنا، ومضاعفة جهودنا لإكمال مسيرة التنمية والنهضة والعطاء، لتواصل دولتنا إبهار العالم بالإنجازات السباقة وليبقى علم الإمارات خفاقاً وشامخاً بين الأمم».

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن يوم العلم الإماراتي هو مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء دولة الإمارات الذين يحرصون على إعلاء قيمة الوحدة الوطنية، يوم نحتفل به جميعاً تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لتواصل قيادتنا الرشيدة برؤيتها الحكيمة والبعيدة المدى مسيرة التطور والازدهار التي أطلقها الآباء المؤسسون، وليظل علم الإمارات الراية التي يلتف حولها أبناء الوطن الغالي».

وأضاف معاليه: «نقف اليوم أمام علم دولة الإمارات فخورين بما حققته دولتنا الغالية من إنجازات تنموية رائدة في شتى المجالات، أشاد العالم بنجاحها وريادتها، ورسخت مكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً، وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونتعهد بمواصلة الجهود الوطنية بالعمل الجاد والعزيمة القوية، لنحافظ على هذه المكتسبات والإنجازات الوطنية، ونسهم في رسم مستقبل أفضل لوطننا الغالي، لتصبح دولة الإمارات أفضل دول العالم بحلول مئويتها في العام 2071».

نجاحات كبيرة

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، أن يوم العَلم مناسبة تسلط الضوء على أعظم راية ترفرف في قلب كل من يعتبر الإمارات وطناً له، وقالت في هذه المناسبة: تعلّمنا من قيادتنا أن العَلم ليس مجرد راية تعلو، بل هو رمزٌ لطموح شعب ورؤية قيادة حكيمة وإرث عريق يمتد لعصور، وأن علم دولة الإمارات كطموح قيادته لا حدود له.

وتابعت معاليها أن اليوم وكل يوم فرصة لاستحضار واستلهام الدروس والعبر من النجاحات الكبيرة التي كان وما زال علم الإمارات شاهداً عليها، معتبرة معاليها أن هذا اليوم هو مناسبة لنبرز فيها للعالم قيمنا الأصيلة، وجذورنا الممتدة، بالتلاحم المجتمعي والتسامح والتضامن، وإخلاصنا لوطننا.

استدامة

وبدورها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن يوم العلم هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوب كل أبناء الوطن، والاحتفال به يدفعنا لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل من أجل تأمين مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.

وقالت معاليها: يمثل يوم العلم مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم يعيش في دولتنا الحبيبة، ومصدر فخر وعزة لنا يعزز انتماءنا إلى أرضنا الطيبة المعطاءة. نستذكر اليوم أسمى القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات التي تعمل وتتطور برؤية وحكمة القيادة الرشيدة من أجل تحقيق الريادة في كل المجالات. ومن خلال عملنا واصطفافنا خلف قيادتنا، يمكننا إنجاز المزيد في كل المجالات ولا سيما الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

وأضافت معاليها: ونحن على أبواب مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نهاية هذا الشهر على أرض دولة الإمارات، نعمل على تعزيز دور الإمارات العالمي في خلق مستقبل أكثر استدامة لشعوب العالم، لترسخ الإمارات أساساً جديداً تقف عليه الدول من أجل مرحلة جديدة للتعاون والتنمية والازدهار.

الوحدة والتلاحم

وإلى ذلك، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب شعب دولة الإمارات، حيث نستذكر فيها بكل فخر ما يمثله علم الوطن من معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات.

كما نستحضر النهضة الاستثنائية التي حققتها الدولة في جميع المجالات تحت راية الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة رعايتها لتبقى عاليةً خفاقة تعانق السماء. وهي مناسبة أيضاً نعبر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا بما وصلت إليه الدولة حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتفوق والريادة.

وأضاف معاليه: نجدد في هذه المناسبة العظيمة معاني الاعتزاز بعلم دولة الإمارات والولاء والانتماء لوطننا الغالي والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لاستكمال مسيرة التنمية الرائدة والمضي قدماً نحو المستقبل، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل الدؤوب، من أجل تعزيز مكانة الإمارات في صدارة دول العالم بمختلف المجالات، وبما يصب في ازدهار ورفاه الأجيال الحالية والقادمة.

نبراس

ومن جانبها، قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: في يوم العلم يزهو أبناء الإمارات بخفوقه عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة ولقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وجهودها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة، لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي المبادئ السائدة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم العلم مناسبة وطنية متجددة يُظهر فيها شعب الإمارات حبهم الصادق للوطن ويتوحدون تحت رايته الشامخة التي تخفق عزاً وفخراً، كما تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الدولة.

وقال: إن الاحتفال برفع العلم، تأكيد على فخرنا واعتزازنا بوحدتنا وتقدير وإجلال لجهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسين الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل رفعة وطننا الغالي وتلاحم أبنائه، وليكون هذا اليوم أيضاً مناسبة لغرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا وتعزيز حب الوطن في نفوسهم وحثهم على مواصلة العمل للمحافظة على النجاحات والإنجازات التي شهدتها وتشهدها الدولة.

وقال معمر عبدالله أبو شهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن «يأتي الاحتفال بيوم بالعَلَم، بوصفه عنواناً للوحدة الوطنية والعزة والريادة والتلاحم في مجتمع دولة الإمارات، ورمزاً للحفاظ على المنجزات والمكتسبات، بما يعكس الفخر والاعتزاز بتاريخنا الوطني وبالعلم الذي يمثل رمزاً لتقدمنا وتطورنا المستدام.

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