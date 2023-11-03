هزاع بن زايد: في يوم العلم نجدد عهد الولاء للوطن والقائد

المصدر: دبي - البيان

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جدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عهد الولاء للوطن وصاحب السمو الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً سموه أن علمنا سيبقى شامخاً يرمز لاتحادنا ونهضتنا. وقال سموه: «في يوم العلم عهد الولاء يتجدد للوطن وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. علم نرفعه بفخر ونصونه بالمهج والأرواح، لكي يظلّ عالياً شامخاً رمز اتحادنا ونهضتنا وعنوان تاريخنا ومستقبلنا وبوصلة تقدمنا وازدهارنا».

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