حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة كويمبرا البرتغالية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد جامعة كويمبرا البرتغالية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه بالوفد، مثمناً مشاركتهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب بمجموعة من المخطوطات النفيسة من مكتبة الجامعة، والتي تقدم للزوار فرصة الاطلاع على هذه الوثائق المهمة التي تتناول الوجود البرتغالي في الخليج.

وتناول سموه، خلال اللقاء، الذي حضرته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، علاقة سموه مع جامعة كويمبرا التي تعود إلى 30 سنة، ودورها في تكوينه الثقافي من خلال وثائقها القيمة، كما تناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين الشارقة وجامعة كويمبرا بما يخدم الشأن الثقافي.

وعلى هامش اللقاء تجول سموه ووفد جامعة كويمبرا في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، ليُطلع سموه وفد الجامعة على مقتنياته التي تضمها الدارة، والتي تأخذ الزائر في جولة تاريخية لمنطقة الخليج العربي من خلال الخرائط والوثائق والمخطوطات والصور والمواد المرئية والتسجيلات.

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