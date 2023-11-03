«موارد دبي» تطور مهارات الشباب أصحاب المواهب

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع شركة SAP التقنية العالمية، ومقرها مدينة دبي للإنترنت، لتدريب أبناء الإمارات من خريجي الجامعات، ضمن نسخة خاصة من برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب، مصممة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وخضع 10 شباب إماراتيين لعملية اختيار دقيقة، للالتحاق بالدورة التدريبية الثانية، التي تؤهّلهم لتحقيق النجاح المهني مستقبلاً في عالم الحوسبة السحابية، وسبق أن تخرج في الدورة الأولى للبرنامج كذلك 30 شاباً إماراتياً، وتم توظيف 9 مواطنين منهم في شركة ساب، والآخرين في شركات ومؤسسات أخرى، حيث يتخرج المشاركون في البرنامج مستشارين مساعدين معتمدين من «إس إيه بي»، ما يتيح توظيفهم فوراً ضمن منظومة عملاء الشركة وشركائها.

واستُلهمت فكرة مبادرة التدريب هذه، من اجتماع جرى في وقت سابق، تطرق إلى أهمية تطوير أصحاب المواهب من الشباب الإماراتي، وأسفر عن إطلاق نسخة خاصة من برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب، مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة البارزة.

وأكدت منى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توطين الوظائف، وتأهيل أبناء الإمارات التأهيل المناسب، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لقيادة وظائف المستقبل، كما تحرص الدائرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا، لزيادة الإنتاجية والكفاءة.

وقالت: سعياً من الدائرة لدعم مسيرة التطور، وللارتقاء بمنظومة تنمية الموارد البشرية الإماراتية التي توليها القيادة الرشيدة جلَّ اهتمامها، فإنها تعمل على الارتقاء بالمواهب الإماراتية، وتزويدهم بالعلوم والمعارف اللازمة، وتوفير تدريب عالمي المستوى لأبناء الإمارات لاكتساب مهارات فريدة، وتشجيعهم للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء تطوّر أعمال المؤسسات، وتنامي جهودها في مجال التحوّل الرقمي، وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة على الوجه المأمول.

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