حمدان بن مبارك: عنوان للسلام والتعايش والتسامح

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنواناً للسلام والتعايش والتسامح.

وقال «إن هذا العلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذكّرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه المؤسس المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العلم، إيذاناً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي أذهلت العالم بتقدمها وتطورها وازدهارها في جميع المجالات.

وأضاف: «ونحن نحتفل بيوم العلم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكي تُواصل دولتنا نهضتها، وتحقق لشعبها مزيداً من الإنجازات، وتحافظ على صدارتها، وتُبقي شعلتها متوهجة في كل المجالات.

وقال معاليه: «عيال زايد يحرصون على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل التي يشاركون فيها، فعلى صدر كل إماراتي وإماراتية علم الدولة المطرز بالمجد والفخر وأعمال الخير.

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