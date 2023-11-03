محمد بن خليفة: علم دولتنا سيبقى رمز الوحدة والانتماء

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، إن علم الإمارات سيبقى أبد الدهر رمز سيادة الوطن ووحدته، وانتماء أبنائه الأصيل لدولة الإمارات التي نضحي من أجلها بالغالي والنفيس ونصون أرضها وسماءها بأرواحنا.

وأكد أن يوم العلم يمثل مناسبة غالية على قلوبنا نعبر من خلالها عن صادق حبنا وإخلاصنا لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة، مستذكرين ما أنجزه الآباء المؤسسون من إرث سيظل خالداً في القلوب والوجدان.

وقال سموه: في هذه المناسبة الوطنية تتلاقى الأفئدة والقلوب وتتآلف النفوس ويتجدد فيها حب الوطن الغالي وحب ترابه الطاهر وتتأصل فيه روح الولاء للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستذكرين الأيادي البيضاء للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى لبنات وطننا ورسخ بنيانه ورفع رايته بين الأمم، وما قدمه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال مرحلة التمكين سيراً على نهج زايد الخير ومواصلة لإنجازاته التي ستظل باقية في ذاكرة الوطن وأبنائه المخلصين والمقيمين على أرضه.

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