حاكم عجمان: يوم العلم يجسد أجمل صور الوحدة والتلاحم

المصدر: عجمان ـ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلم يجسد أجمل صور الوحدة والتلاحم وأرفع معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة والوفاء لدولتنا الحبيبة.

وقال سموه، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الكرام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة المعطاء.

وأضاف سموه: يمثل العلم، يوم راية الوطن السامية ورمز رفعتها الشامخة، اليوم الذي تجتمع فيه الأفئدة وتتآلف النفوس وتلتف الأيادي حول القيادة الرشيدة تحت راية واحدة.

وقال سموه: إننا في يوم العلم نفخر ونعتز بهذه المناسبة الكريمة التي نحتفي فيها برمز وحدتنا ونجدد عهد الوفاء لمسيرة البناء، ونؤكد أننا ماضون دائماً وأبداً على خطى الاتحاد وأساسه المتين في ترسيخ قيمة الإنسان وبنائه وتسليحه بالعلم والمعرفة والقوة والقيم العربية والإسلامية ومحبة الوطن والقادة، وإعلاء راية دولة الإمارات في شتى المجالات وأمام أعين العالم، حتى تصبح راية الإمارات رمزاً للنهضة والازدهار والمحبة والسلام.

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