محمد بن سعود: يجسد ثقافة احترام العلم ومشاعر الاتحاد والتكاتف المجتمعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومة وشعباً، مواطنين ومقيمين يحتفون في يوم الثالث من نوفمبر من كل عام بذكرى يوم العلم المناسبة الوطنية الغالية على القلوب والمُهج.

وقال سموه في كلمة له إن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها والانتماء إليها ويجسد في الوقت نفسه مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء.

وأضاف سموه: «في هذا اليوم الأغر ترفرف راية علمنا على المباني والمرافق والمؤسسات والبيوت تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وتمسكاً بقيم الاتحاد التي بثها الآباء المؤسسون في القلوب.

وأضاف سموه: «علمنا عزنا نرفعه عالياً تعبيراً عن حبنا لوطننا الغالي وفخرنا كونه رمز الهوية الوطنية الأول وترجمةً لمشاعر الوفاء والفداء للوطن وقيادته».

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